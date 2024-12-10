Kayseri'de çekilen 'Kara Ağaç Destanı' dizisi final yapacak
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçe sınırlarında yer alan Soğanlı Vadisi'nde çekilen Kara Ağaç Destanı dizisinin 30'uncu bölümü ile final yapacağı öğrenildi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçe sınırlarında yer alan Soğanlı Vadisi'nde çekilen, yapımında Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Özlem Conker ve Meltem Akçöl’ün oynadığı Kara Ağaç Destanı isimli dizinin 20 Aralık Cuma akşamı 30'uncu bölümü ile final sahnesi oynayacağı öğrenildi. Ekibin Kapadokya’daki çekimlerinin 15 Aralık’ta tamamlaması planlanıyor.