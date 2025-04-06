Genç futbolcudan maçtan sonra evlilik teklifi

Bugün Argıncık sahasında oynanan futbol maçından sonra Yavru Aslanspor takımından Tarık Tiryaki (29), kız arkadaşı Sıla Arıkan'a (26) evlilik teklif etti.

Genç futbolcudan maçtan sonra evlilik teklifi

İkinci Amatör Küme maçında Yavru Aslanspor, Akkışla Gençlikspor karşısında galip geldi. Yavru Aslan Gençlik Spor futbolcusu Tarık Tiryaki maçtan sonra ‘üzerinde benimle evlenir misin?’ yazılı pankart ile maçı izlemeye gelen sevgilisi Sıla Arıkan’a evlilik teklifi etti. Sıla Arıkan’ın ‘evet’ cevabının ardından Tarık Tiryaki’nin takım arkadaşları meşale ve alkışlarla genç çifti tebrik etti.

Haber Merkezi

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