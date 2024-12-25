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  • Kayseri'de Daltonlar Çetesi Üyeleri Yakalandı: Operasyonun Detayları

Kayseri'de Daltonlar Çetesi Üyeleri Yakalandı: Operasyonun Detayları

Kayseri, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç çetesi üyeleri yakalandı. İzmir merkezli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı ve 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de Daltonlar Çetesi Üyeleri Yakalandı: Operasyonun Detayları

3 Aralık'ta Aliağa ilçesinde gerçekleşen uzun namlulu silahlı saldırı olayıyla ilgili soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda saldırının Daltonlar çetesi üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Operasyon sırasında 6 şüpheli yakalandı ve bu şüpheliler İzmir'deki jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 şüpheli ise serbest kaldı.

Daltonlar çetesi üyelerinin İzmir, İstanbul ve Kayseri illeri olmak üzere birçok ilde silahlı eylemler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Haber Merkezi

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