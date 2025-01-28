Kayseri'de DEAŞ Operasyonu 'Gürz-41 ve Gürz-42'

Kayseri’de DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yapılan ‘’GÜRZ-41” ve “GÜRZ-42” operasyonlarında neticesinde, 100 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’yi de içine alan 24 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.” dedi

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet gösterdiklerini, terör örgütüne finans sağladıklarını, örgütün yayılmasına teşvikte bulunduğunu ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarını tespit ettiklerini belirtti. Kayseri'nin de dahil olduğu operasyonlar esnasında örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda görev alan tüm kahraman polis ve jandarmalarımız terörle mücadelede başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.