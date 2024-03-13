Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) seçim çalışmalarını sürdüren aracı kurşunlandı.

Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) seçim çalışmalarını sürdüren aracı kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde DEM Parti’nin seçim çalışmalarını yürüten araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. İhbar üzerin bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıda yaralanan olmadı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
İHA
Kayseri Gündem

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