Tarihi Kayseri Mahallesi'ndeki alkollü mekanlar tepki çekiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne konuyla ilgili defalarca şikayette bulunan vatandaşlar, belediyenin kendi mekanında alkollü içecek satılmasına engel olmaması üzerine konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİMER)'na taşıdılar.

CİMER'e yapılan başvuruda, Tarihi Kayseri Mahallesi'nde bulunan alkollü mekanların kanuna aykırı şekilde eğitim kurumlarına, çocuk parklarına, camilere ve hatta alkollü içecekle mücadele derneği olan Yeşilay Şubesi'ne 100 metreden daha düşük mesafede olduğu dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığına yapılan başvuruda, Tarihi Kayseri Mahallesi'nde bulunan alkollü mekanların 4250 sayılı kanunun 9. maddesine aykırı olarak, alkol kullanımına karşı mücadele derneği olan Yeşilay Şubesi'ne 90 metre, banisi Halıcı Ahmet olan Ayakcaklı Camii'ye 75 metre, Efendiağa Camii'ne de 112 metre mesafede olduğu belirtilerek, aynı zamanda alkollü mekan işletmesinin restorasyon bölgesi olan alana da tel çekmek suretiyle yürüyüş mesafesini uzatarak mevzuatta belirtilen mesafenin artırılmasının sağlandığı vurgulanmaktadır.

Cimer'e yapılan başvuruda, Tarihi Kayseri Mahallesi'nde bulunan alkollü mekanların, kamu yararı açısından denetlenerek alkol satış ruhsatlarının iptal edilmesi ve herkesin gönül huzuruyla ziyaret edeceği bir mekana dönüştürülmesi talep edilmektedir.