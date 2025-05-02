Kayseri'de Dijital Dönüşüm: Muhtarlık Bilgi Sistemi Hizmete Girdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonu çerçevesinde yeni bir adım atarak, muhtarların mahallelerine dair tüm verilere hızlı ve şeffaf erişimini sağlayacak bir dijital platform geliştirdi. 'Muhtarlık Bilgi Sistemi' olarak adlandırılan bu yeni yazılım, tamamlanma sürecinin ardından muhtarların talep ve önerilerini ilgili birimlere daha etkin iletebilmesine olanak tanıyacak.
Projenin tanıtım toplantısında, ilgili yetkililer ve belediye yöneticileri, sistemin vatandaşlara hizmet sunumunu hızlandırmayı ve kaynak kullanımı açısından verimliliği artırmayı hedeflediğini vurguladı. Muhtarlıklar ile belediye arasındaki iletişimin daha dinamik ve şeffaf hale gelmesine katkı sağlayacak bu platformun, kentteki kamu hizmetlerini güçlendirmesi bekleniyor.
Kayseri’nin dijital dönüşüm hamlesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışını pekiştirmeyi amaçlıyor.