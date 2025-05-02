İletişim ve Stresle Başarılı Mücadele İçin Belediyede Önemli Bir Adım

Bu kapsamda, municipal personeline yönelik ‘Etkili İletişim ve Stres Yönetimi’ konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Programda, eğitimlerin önemi vurgulanırken, aidiyet duygusunun kurum içi başarıdaki rolü ön plana çıktı.

Sürekli gelişim ve güçlü iletişim alışkanlıklarının sağlık ve verimlilik üzerinde olumlu etkileri üzerinde durulan etkinlikte, katılımcılar etkileşimli olarak bilgi sahibi oldular. Eğitim sonunda, uzman eğitmenlere teşekkür plaketleri takdim edilirken, çalışanların mesleki yaşamlarına yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan bu çalışmalar, belediyedeki ortak paylaşım ve gelişim ruhunu pekiştiriyor.

Bu tür eğitimlerin, kurum kültürünü güçlendiren ve çalışanların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan önemli araçlar olduğu belirtildi.