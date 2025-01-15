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Kayseri'de Dijital Ödeme Sistemleri Geleceği konuşuldu

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen finansal teknoloji etkinliğinde, bölge firmaları elektronik para ve dijital ödeme sistemlerinin geleceğini Ödüyo'dan dinledi.

Kayseri'de Dijital Ödeme Sistemleri Geleceği konuşuldu

Ödüyo'nun yanı sıra Sipay ve Prozon Kurumsal Teknoloji Çözümleri A.Ş. iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, muhasebe ve iş süreçlerine yönelik finansal teknolojilerin etkisini masaya yatırdı.

Etkinlikte, Ödüyo Genel Müdür Yardımcısı Emrah Adaş ve Ödüyo Bölge Satış Yöneticisi Sercan Kurnaz, Kayseri firmalarına özel sundukları çözümleri anlattı. Katılımcılar, elektronik para ve dijital ödeme sistemlerinin geleceği, işletmeler için finansal teknoloji çözümleri ve kurumsal teknolojilerle operasyonel verimlilik konularında bilgilendirildi.

Ödüyo'nun geliştirdiği tahsilat sistemlerinin avantajlarına değinen Adaş, tahsilat süreçlerinin dijitalleşmesinin işletmelere büyük faydalar sağladığını belirtti. Adaş, "Kayseri gibi üretim ve ticaretin yoğun olduğu bir bölgede, tahsilatın zamanında ve sorunsuz gerçekleşmesi çok önemli. Çoklu POS entegrasyonları ve otomatik tahsilat takibi gibi yenilikçi özelliklerle Kayseri firmalarına destek oluyoruz. Özellikle KOBİ'ler ve orta büyüklükteki işletmeler için geliştirilen esnek paketler, firmaların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor" dedi.

Bölge Satış Yöneticisi Sercan Kurnaz ise Kayseri'deki firmalara özel çözümler sunduklarını belirterek, "Yerel ekiplerimizle firmaları yakından tanıyor ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Bu sayede firmalar hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ödüyo Hakkında: Ödüyo, B2B tahsilat, Gateway, Fiziki POS ve açık bankacılık hizmetleri sunan bir firmadır. Müşteri, bayi veya işletmelerden gerçekleştirilen tahsilatları kolaylaştıran bir ödeme alma sistemi sağlar. Ödemeleri garanti altına alarak hızlı ve pratik çözümler sunar. İster tek çekim, ister taksitli ödeme işlemleri gerçekleştirilir ve vadesi geçmiş alacaklar da yönetilir. Ödüyo, ödeme günü yaklaştığında müşterilere e-posta veya SMS yoluyla hatırlatmalar gönderir.
 

Haber Merkezi

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