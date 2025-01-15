Kayseri'nin hava kalitesini iyileştirme projesi genişliyor: 13 Yeni mahalle dahil

Konutlarda katı yakıt kullanan vatandaşların daha çevreci bir yakıt olan doğal gaz kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan proje, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor. Proje sayesinde, konut sahipleri eski ısınma sistemlerini değiştirerek doğal gaz kullanmaya yönlendiriliyor.

Projenin yeni kapsamı dahilinde, Kocasinan ilçesindeki Argıncık, Fevzioğlu, Kayabaşı, Mithatpaşa, Talatpaşa, Uğurevler ve Yenidoğan mahalleleri ile Melikgazi ilçesindeki Bahçelievler, Battalgazi, Esentepe, Esenyurt, Kazım Karabekir ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri kampanyadan faydalanabilecek.

Proje yetkilileri, vatandaşların başvuru şartları ve detaylarına basvuru.kayseri.bel.tr adresinden ulaşabileceklerini hatırlattı. Ayrıca, 0352 222 6973 numaralı telefonu arayarak veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı'na başvurarak bilgi alınabileceği belirtildi.