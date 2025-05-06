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  • Kayseri'de Yerli ve Organik Domates: Bedava Fide Dağıtımına Büyük İlgi

Kayseri'de Yerli ve Organik Domates: Bedava Fide Dağıtımına Büyük İlgi

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel organik domates fidesi dağıtım etkinliği, bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Akşam saatlerinde başlayan ve uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte, yaklaşık 550 bin kök organik domates fidesi üç farklı noktada dağıtıldı. Katılımcılar, sağlıklı ve yerli üretime gönülden destek verirken, kendi bahçe ve bağlarına fide ekerek doğal yaşamı destekleme fırsatı buldu.

Kayseri'de Yerli ve Organik Domates: Bedava Fide Dağıtımına Büyük İlgi

Etkinlikte, genetiği değiştirilmemiş, yerli tohumlardan yetişen fidelerin önemi vurgulandı. Katılımcılar, Fidelerin verimli ve bereketli olduğunu belirtti; böylece hem sağlık hem de gelecek nesillere dikkat çekildi. Çeşitli yaş gruplundan vatandaşların ilgisiyle renklenen organizasyon, düzenli ve sorunsuz geçti.

Doğal ve sağlıklı ürünlerin tüketimini teşvik eden bu girişim, Kayseri’nin organik üretim ve yerli tohumların yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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