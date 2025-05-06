Kayseri'de Yerli ve Organik Domates: Bedava Fide Dağıtımına Büyük İlgi

Etkinlikte, genetiği değiştirilmemiş, yerli tohumlardan yetişen fidelerin önemi vurgulandı. Katılımcılar, Fidelerin verimli ve bereketli olduğunu belirtti; böylece hem sağlık hem de gelecek nesillere dikkat çekildi. Çeşitli yaş gruplundan vatandaşların ilgisiyle renklenen organizasyon, düzenli ve sorunsuz geçti.

Doğal ve sağlıklı ürünlerin tüketimini teşvik eden bu girişim, Kayseri’nin organik üretim ve yerli tohumların yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım olmaya devam ediyor.