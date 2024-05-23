Kayseri'de dolu yağışı etkili oldu

Kayseri'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de dolu yağışı etkili oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Açıkta kalan bazı vatandaşlar doludan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarılarda; “Yağışların, yarında (cuma) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Kayseri'de dolu yağışı etkili oldu
İHA
Kayseri Gündem

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