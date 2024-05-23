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Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti.

Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti.

Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 241’inci Sokak’ta meydana gelen olayda, B.D. ile boşanma aşamasındaki eşi S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D. yerde bulduğu cam parçasıyla eşine saldırdı. Yüzünden yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Gözaltına alınan B.D. de karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti
Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti
İHA
Kayseri Gündem

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