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Kayseri'de Eğitim Fırsatları: MEB-AGS ve KPSS Kursları Başladı

Kayseri'de eğitim alanında önemli adımlar atan KAYMEK, öğretmen adayları ile KPSS'ye hazırlananlar için MEB-AGS ve KPSS Lisans hazırlık kurslarına kayıtları almaya başladı.

Kayseri'de Eğitim Fırsatları: MEB-AGS ve KPSS Kursları Başladı

KAYMEK, tüm yaş gruplarına hitap eden sosyal, kültürel ve mesleki gelişim fırsatları sunarak, katılımcılara donanımlı bir eğitim ortamı sağlamayı hedefliyor. Eğitim, sanat, kültür ve kişisel gelişim alanlarında çeşitli faaliyetlerde bulunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş., bu yeni dönemde de gençlerin geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Sümer Tesisi’nde gerçekleşecek olan kurslar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, zengin içerikli müfredatla destekleniyor. Hem öğretmen adayları hem de kamu personeli olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunan bu kurslara kayıt olmak isteyenler, kaymekonline.com adresini ziyaret edebilirler.

Eğitim fırsatlarından yararlanmak, sınavlara hazırlık sürecini başarılı bir şekilde yönetmek isteyen tüm adaylar için büyük bir şans!

Haber Merkezi

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