Kayseri'de eğitime 1 gün ara verildi

Kayseri'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenci ve eğitim çalışanlarının sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak, eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verildi. Vali Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada eğitim öğretime 20 Mart Perşembe günü ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada: “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart Perşembe günü Kayseri’de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitimi, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart Perşembe tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimler ile çağrı personeli durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.