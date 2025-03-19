HES Kablo ve Erciyes Çelik'ten açıklama: 'Bu eylem kanun dışı'

Hes Kablo ve Erciyes Çelik, işçilerin kanun dışı grev kapsamında eylem yaptıklarını belirterek açıklama yayımladı. Açıklamada: “6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 70. maddesi gereğince, bu tür eylemlerin yasal müeyyidelere tabi olduğunu hatırlatmak isteriz. Şirketimiz, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için müzakere masasının önemine inanmaktadır. Çalışanlarımızın haklarını koruyarak, iş barışını tesis etmek en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle, tüm çalışanlarımızı sağduyulu olmaya, hukuki çerçevede hareket etmeye ve işyerindeki huzur ortamını korumaya davet ediyoruz” denildi.

Hes Kablo ve Erciyes Çelik’te çalışan işçiler, işverenle anlaşmazlık yaşamaları üzerine iş bırakma eylemi yaptı. Hes Kablo ve Erciyes Çelik, işçilerin kanun dışı grev kapsamında eylem yaptıklarını belirterek açıklama yayımladı. Yayımlanan açıklamada: “Şirketimiz, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözeterek, iş barışını ve çalışma huzurunu koruma sorumluluğuyla hareket etmektedir. Bu doğrultuda, Hes Hacılar Elektrik San. ve Tic. AŞ ile Erciyes Çelik Halat AŞ’de çalışan sendika üyesi işçiler adına devam eden Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, diyalog ve uzlaşma anlayışı çerçevesinde sürdürülmektedir. Ancak, 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen 8. Toplantı sonrasında, sendika tarafından çalışanlarımıza gönderilen mesajlar ve sendika temsilcilerinin sözlü beyanlarıyla, iş yerinde yasa dışı bir eylem çağrısı yapıldığı tespit edilmiştir. Akabinde, sendika şube yönetiminin kararıyla 13.30-13.45 saatleri arasında çalışanlarımızın iş bıraktığı görülmüştür. Bu durum, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte, anlaşmazlık tutanağı tutulmadan ve arabuluculuk aşamasına geçilmeden yapılan bir eylem olup, kanun dışı grev kapsamına girmektedir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 70. maddesi gereğince, bu tür eylemlerin yasal müeyyidelere tabi olduğunu hatırlatmak isteriz. Şirketimiz, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için müzakere masasının önemine inanmaktadır. Çalışanlarımızın haklarını koruyarak, iş barışını tesis etmek en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle, tüm çalışanlarımızı sağduyulu olmaya, hukuki çerçevede hareket etmeye ve işyerindeki huzur ortamını korumaya davet ediyoruz. Sendikayı, toplu iş sözleşmesi sürecinin yasal zemin çerçevesinde devam etmesi için gerekli sorumluluğu almaya çağırıyor, işçi ve işveren tarafının mağduriyet yaşamaması adına diyalog ve uzlaşı temelinde hareket edilmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.