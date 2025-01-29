Kayseri'de Elektrikli Araç Sahiplerine Müjde: K-Şarj İstasyonları Yaygınlaşıyor

K-Şarj, 35 milyon TL yatırım ile başlatılan projeyle, elektrikli araç sahiplerine en uygun fiyatlarla hizmet veriyor. İstasyonlar, özellikle halka açık park alanları ve sosyal tesislerin çevresine yerleştirildi. Elektrikli araç sahipleri, şarj işlemlerini rahatlıkla yapabilmek için bu noktalara ulaşabiliyor.

Toplamda 150 Şarj Ünitesiyle Hizmet Veriyor

K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, 2023 yılı itibarıyla EPDK tarafından lisans alarak faaliyet göstermeye başladı. İlk etapta devreye alınan istasyonlar, Aralık 2024 itibarıyla 35 lokasyona çıkarıldı. K-Şarj, 50 adet DC hızlı şarj ve 100 adet AC şarj ünitesi ile toplamda 150 şarj ünitesiyle hizmet veriyor.

Fiyatlandırma konusunda da K-Şarj, kullanıcılarına avantajlı bir seçenek sunuyor. AC şarj ünitelerinin kilovat saati 6,49 TL, DC hızlı şarj ünitelerinin ise 7,90 TL/kWh olarak belirlenmiş durumda.

Gelecek Planları

2025 yılı itibarıyla Kayseri merkez ve ilçelerinde toplamda 65 yeni şarj istasyonu daha kurulması planlanıyor ve K-Şarj’ın şarj ağı 100 istasyona ulaşacak. Kayseri'deki K-Şarj istasyonlarının yer aldığı 35 lokasyon şu şekilde sıralanıyor:

- Tuna Park

- Melikgazi Belediyesi Açık Otopark

- Muhsin Yazıcıoğlu Parkı

- Köşk Sosyal Yaşam Merkezi

- Gevhernesibe Parkı

- Develi Kcetaş İşletme Önü

- Bünyan Hidro Elektrik Santrali Önü

- Millet Bahçesi Otopark 1

- İncesu Mini Terminal Kayseri-Adana Karayolu Üzeri

- Zümrüt Parkı Havaalanı Yolu Üzeri

- Alpaslan Hisar Geçidi

- Kızılırmak Caddesi

- Ünal Sokak Nergiz Parkı

- Erkilet Bulvarı

- Alpaslan Belde Sokak

- Gültepe Çiftçiler Caddesi

- Beyazşehir

- Millet Bahçesi Otopark 2

- Millet Bahçesi Gastronomi Merkezi

- Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi

- Tacettinveli Deliklitaş Caddesi

- Talas Mevlana Camii

- Köşk Akıl Küpü Yanı

- Millet Bahçesi Kütüphane

- Gökkent Nalçık Bulvarı

- TOKİ 1 Kadir Has Bulv.

- İldem 1 Yeşilyurt

- İldem 2 Gesi Fatih

- Uğurevler İpek Diamond Karşısı

- Gültepe Köşk

- Hürriyet Muhtarlık Yani Fırat Caddesi

- Aydınlıkevler Karamete Yanı

- Erciyesevler Fundalık Sokak

- Yıldırım Beyazıt Süratli Sokak

- Yıldırım Beyazıt Yeşil Köşk

Kayseri'de çevre dostu enerji kullanımı ve elektrikli araç altyapısını geliştiren K-Şarj, Kayseri'nin yanı sıra tüm Türkiye’de de elektrikli araç kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.