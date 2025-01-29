SMMM Şube Başkanı Yedikaya, 'Üzerimizdeki yüklerin hafifletilmesi şart'

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, mali müşavirlerin son yıllarda yaşadığı sorunlar, mesleklerini sürdürülemez hale getirdiğini ifade ederek, “Analitik tabloların hazırlanması gibi zaman alıcı süreçler, zaten yoğun olan meslektaşlarımızın işlerini daha da zorlaştırıyor. Bu süreçlerin, dijitalleşmenin gerekliliklerine uygun olarak sadeleştirilmesi gerekiyor. Yeni sistemlere ve oranlara adapte olmaya çalışırken, bir yandan da mükelleflerimizi bilgilendirmek zorundayız. Bu, yoğun bir mesai gerektiriyor. Ancak, incelemelerde mükerrer bilgiler istenmesi ve süreçlerin karmaşıklaştırılması, meslektaşlarımızın tükenmişlik yaşamasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımız, iş yoğunluğunun ve stresin etkisine daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, mesleğimizin içinde bulunduğu durumun en acı göstergelerinden biri. Artık bu sorunların görmezden gelinmemesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan mali müşavirlerin iş dünyası için önemli olduğunu ifade eden Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, “GİB sistemlerindeki verilerin yeniden talep edilmesi sona erdirilmeli. Bu bilgiler zaten sistemde mevcut. Analitik tablolar için ortak standartlar oluşturulmalı ve dijital araçlarla bu süreç kolaylaştırılmalı, incelemelerin prosedüre dayalı değil, verimli ve sonuç odaklı bir şekilde yapılması sağlanmalı. Biz mali müşavirler, iş dünyasının sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir role sahibiz. Ancak bu sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için üzerimizdeki yüklerin hafifletilmesi şart. Meslektaşlarımızın maruz kaldığı tükenmişlik yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin de öncelikli konularından biri olmalıdır” şeklinde konuştu.