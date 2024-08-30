Kayseri'de en çok takip edilen sosyal medya platformu hangisi?

TÜİK, ‘Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2024’ verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de 16-74 yaş grubundaki bireyler arasında internet kullanımı, 2024 yılında artış gösterdi. 2023 yılında yüzde 87,1 olan internet kullanım oranı, 2024 yılında yüzde 88,8'e yükseldi. Cinsiyet ayrımına bakıldığında ise 2024 yılında erkeklerin internet kullanım oranı yüzde 92,2 olarak belirlenirken, kadınlarda bu oran yüzde 85,4 olarak kaydedildi. Kayseri’de vatandaşlar ise büyük oranda Instagram kullandıklarını belirtti.

Vatandaş Tayfun Erdoğan, “Biz hepsini kullanıyoruz. Bir önceki araştırmalarda bu platform Facebook olarak açıklanmıştı. WhatsApp, Telegram, X uygulamalı çoğunlukla kullanılıyor olabilir” ifadelerini kullandı.

Vatandaş Zehra Çimen ise, “Ben de WhatsApp kullanıyorum. Diğer platformlara oranla WhatsApp daha sık kullanılıyor. Durum güncellemesi, paylaşımlar olsun bence daha güzel bir uygulama” şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş ise, “Instagram kullanıyorum. Genel olarak orada sosyalleşebiliyoruz, arkadaşlarımı oradan takip edebiliyorum” dedi.