Kayseri'de ev yangını

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kayseri'de ev yangını
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Osmanlı Mahallesi İpekten Sokak üzerinde meydana gelen olayda; 3 katlı bir evin son katında bulunan tekstil malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Yangın kısa süre içerisinde büyürken; ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis ekipleri de geniş çapta maddi hasarın oluştuğu evde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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