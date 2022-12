Kayseri’de evlenme ve boşanma en çok 2021’de gerçekleşti

Hukukçu Merve Aygün Çetin ve Psikolog Büşra Tan ise boşanmaların sebebinin büyük ölçüde sosyal medya kaynaklı olduğunu söyledi.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından, Kayseri’de 2018 ve 2021 yılları arasındaki evlilik ve boşanma verileri paylaşıldı. 2021 yılı, evlenme ve boşanma oranının en yüksek çıktığı sene oldu. Hukukçu Merve Aygün Çetin ve Psikolog Büşra Tan ise boşanmaların sebebini değerlendirdi; en çok karşılaşılan konunun ise sosyal medya, sadakatsiz yaşam ve ekonomik nedenler olabileceğini söylediler.

‘SOSYAL MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİSİ YADSINAMAZ BİR GERÇEKTİR’

Hukukçu Merve Aygün Çetin, sosyal medyanın boşanmaya büyük bir etkisi olduğunu ifade etti. Hukukçu Çetin, “Son zamanlarda artan boşanma oranlarına baktığımızda evlilik oranıyla boşanma oranının neredeyse başa baş gittiğini söyleyebilmekteyiz. Kanunda boşanma; özel sebepler ve genel sebep olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Genel sebepse bizim vatandaşlarımız nezdinde en çok bilinen şiddetli geçimsizlik olarak adlandırdığımız evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Özel sebeplere baktığımızda da zina, hayata kast, pek kötü davranış yahut sadakatsiz yaşam sürmesi şeklinde birçok örnek verebileceğimiz özel sebepler mevcuttur. Genelde hukuk nezdinde cezası olan şeylerle karşılaşsak da davaların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açıldığını söyleyebilmekteyiz. Bunun sebebi de özel sebeplerin ispatında zorluk yaşanmasıdır. Son zamanlarda tarafların boşanmalarında sosyal medyanın rolü yadsınamaz bir gerçektir. Sosyal medyada kişilerin sadakatsiz eylemler içerisine girmesi, evlilik dışı üçüncü kişilerle arkadaşlık yürütmeleri, güven sarsıcı eylemlerle birlikte tanımadıkları kadınların erkeklerin fotoğraflarına yorum yapmak, bu kişilerle mesajlaşmak, flörtleşme dediğimiz eylemlere girilmesi, sadakatsiz eylemler ve güven sarsıcı eylemler olarak kanunumuzda hukukumuzda yer bulmaktadır” diye konuştu.

‘AİLE İÇİ ŞİDDET SEBEBİYLE KADIN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKSE BİLE, OLAY KAMU DAVASINA DÖNÜŞÜR’

Aile içi şiddet yaşanması sonrası kadının şikayetini geri çekmesi ile olayın kamu davasına dönüşeceğini ifade eden Hukukçu Çetin, “Kanunumuzda elbette ki boşanmada kadın erkek ayrımı, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin düzenleme yapılmıştır. Şiddet mağduru her zaman kadın olacak diye bir durum söz konusu da değildir. Erkek de şiddet mağduru olabilmektedir. Kamu davasına dönüşen bu olaylardan aile içi şiddet nedeniyle kadın her ne kadar !şikayetimi geri çekiyorum’ dese dahi kamu davası olması sebebiyle davalarının süreceği ve kişi cezalandırılabilir. Karşılaştığımız bir diğer boşanma sebebi ise üçüncü kişilerin evlilik birliğine karışmalarıdır. Eğer dışarıdan gelen bu müdahalelere karşı koymuyorlar, ses çıkarmıyorsa eşler kusurlu olacaklardır. Genelde biz bunu toplumumuzda ailelerin evliliğe müdahalesi olarak görmekteyiz. Üçüncü kişiler her zaman için aile olmak zorunda değildir. Aile dışından kişilerin amiyane tabirle dostu diyebileceğimiz, görüştükleri sadakat yükümlülüğüne aykırı eylem içerisine girdikleri kimseler de evliliğimi tehdit edebilmektedirler. Ailelerin evliliğe müdahalesine eğer ki taraflardan biri ses çıkarmıyor ve müdahaleye müsaade ediyorsa artık bu işin kusurlu olduğundan söz edilebilecektir” ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL MEDYAYI BİR KENARA BIRAKIR, KENDİ EVLİLİĞİMİZLE İLGİLENİRSEK KESİNLİKLE BOŞANMA ORANLARI AZALACAKTIR’

Psikolog Büşra Tan ise, sosyal medyada görülen evliliklerle kişinin kendi evliliğini kıyasladığını bu yüzden boşanmaya sebep verdiğini söyleyerek, “Boşanma eski zamanlarda toplumumuzda saklanması gereken, utanç verici bir sebep diye düşünülüyordu. Boşanmalar kolay şekilde gerçekleşmiyor, aldatma, şiddet gibi ağır sebepler olması gerekiyordu. Ancak günümüzde insanların birbirine tahammülsüzlüğü arttı, küçük sebeplerle boşanma davası açılabiliyor. Sosyal medya ile bunları da görerek, ‘benim de eşimle aramda problem var’ diyerek kendilerini boşanma davasında görebiliyor. Bunları engellemek için sosyal medyaya baktığımızda kendi evliliklerimize göre kıyaslamamalıyız. Sosyal medyada, birisi eşine çok iyi davranıyor, çiçek alıyor, kutlamalar yapılıyor. Bu sefer kişi benim eşim bunu yapmıyor, yeterince sevmiyor düşüncesine kapılıyor ve kıyaslama yapıyor. Böylece de boşanmaya sebep olabiliyor. İlk olarak kendi evliliğimizdeki güzellikleri göreceğiz, kıyaslama yapmayacağız. Sosyal medyayı bir kenara bırakır, kendi evliliğimizle ilgilenirsek kesinlikle boşanma oranları azalacaktır. Bu durum çocuklara da olumsuz etki bırakıyor ve çocukta olumsuz davranışlar ortaya çıkabiliyor” şeklinde konuştu.