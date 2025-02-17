Kayseri'de evsizlere şefkat eli

Kayseri'de evsizlerin yaşadığı zorluklara çözüm bulmak amacıyla önemli adımlar atılıyor. Kış mevsiminin soğuk günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için otellerde barınma imkanı sağlanırken, ekipler sokakları denetleyerek evsizlerin mağduriyetini en aza indirmeye çalışıyor.

Kayseri'de evsizlere şefkat eli

Kayseri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, sokakta kalan vatandaşlar için sıcak bir yuva olmayı hedeflerken, ihtiyaçları temin ediyor.

15 Şubat günü akşam saatlerinde, Kayseri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otel konaklaması sağlanan T.K. isimli vatandaş, emniyet ekiplerinin yardımıyla otele yerleştirilmesine rağmen, daha sonra otelden kendi isteğiyle ayrıldı. 17 Şubat sabahı ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, T.K.'yi Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı'ndan alarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından, T.K. tekrar aynı otele sevk edildi.

Evsizlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için bu önemli sorunu çözmek adına sunulan her türlü imkan, toplumsal dayanışma ve yardımseverliğin en güzel örneğini oluşturuyor. Ancak, sokakta kalanların yerleşim ve toplumsal desteğe kararsızlıkları dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

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