Kayseri'de Yeşil Enerji ile Hayvan İçme Suyu Temini Projesi
Kayseri'nin kırsal kesimlerinde sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen yeni bir proje hayata geçirilmeye başlandı. Yeşil Enerji (Güneş Enerji Sistemi) ile Hayvan İçme Suyu Temini Projesi, güneş enerjisi sistemleri kullanılarak enerji hatlarının bulunmadığı dağlık alanlarda ve meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.
Projenin pilot uygulaması Develi Epçe Mahallesi'nde başlatıldı. Bu kapsamda mera sahasına sondaj kuyuları açıldı, enerji ihtiyacı sabit güneş enerji sistemiyle karşılandı ve beton sıvat yapıldı. Hayvanların barınacağı gölgelik alanlar oluşturulurken, tesisin bulunduğu alan koruma altına alındı.
Projenin ilk ayağı olan sondaj çalışmaları tamamlandı ve 50 metre derinlikte yeterli debide suya ulaşıldı. Proje tamamlandığında, hayvancılığa müsait bölgelerde hayvan yetiştiriciliği yaygınlaştırılarak, köyden kente göçün azaltılması ve çiftçi gelirlerinin artırılması hedefleniyor.