Kayseri'de faciadan dönüldü: Yoldan çıkan tır konteynıra girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan tır, refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini devirdikten sonra konteynıra çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, inşaata ait olan konteynırda kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

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  • 09.01.2024 19:09
  • Güncelleme: 09.01.2024 20:59
Kayseri'de faciadan dönüldü: Yoldan çıkan tır konteynıra girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan tır, refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini devirdikten sonra konteynıra çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, inşaata ait olan konteynırda kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.Ö. idaresindeki 38 AL 836 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini deviren tır, daha sonra yoldan çıkarak yol kenarında bulunan konteynıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın kupasından çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Öte yandan, bir inşaata ait olan konteynırda birilerinin bulunmaması da faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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