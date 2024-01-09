Kayseri Havalimanı 2 milyon 353 bin yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havalimanı'nda 2023 yılında 2 milyon 353 bin 629 yolcu ve 16 bin 483 uçak trafiği gerçekleşti.

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  • 09.01.2024 17:15
  • Güncelleme: 09.01.2024 17:40
Kayseri Havalimanı 2 milyon 353 bin yolcuya hizmet verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Havalimanı’nda 2023 yılında 2 milyon 353 bin 629 yolcu ve 16 bin 483 uçak trafiği gerçekleşti.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kayseri Havalimanı’nda Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 141 bin 319, dış hat yolcu trafiği ise 37 bin 623 oldu. Böylece aralıkta toplam 178 bin 942 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği de iç hatlarda bin 81, dış hatlarda ise 253 olmak üzere toplamda bin 334’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Aralık ayında toplamda bin 888 ton oldu.

Öte yandan 12 aylık dönemde ise Kayseri Havalimanı’nda yolcu trafiği 2 milyon 353 bin 629, uçak trafiği 16 bin 483, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 27 bin 52 ton olarak gerçekleşti.

İHA

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