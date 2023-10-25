Kayseri'de Gazze İçin Oturma Eylemi Başlatıldı



Siyonist İsrail rejiminin Filistin topraklarında ve de özellikle Gazze’de başlattığı bombardımanlar sonucunda yaşanan olayları protesto etmek için Kayseri Filistin Dayanışma Platformu kadınları tarafından Kayseri Cumhuiyet Meydanı’nda oturma eylemi başlatıldı.

Oturma eylemi öncesinde İnönü Bulvarı Hatıroğlu Camii etrafında biriken kadınlar, ellerinde pankart ve dövizlerle, Düvenönü Park Caddesi istikametinden Cumhuriyet Meydanı’na gelerek bir basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklaması sonrası oturma eylemi başlatan kadınlara erkekler tarafından da destek verildi.



