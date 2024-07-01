  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri'de gece yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri'de gece yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri'de, yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine çıkan olayların ardından oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Kayseri'de gece yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de, yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine çıkan olayların ardından oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Danişmentgazi Mahallesi’nde, iddialara göre, yabancı uyruklu bir kişi, yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.

Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Sabaha kadar süren olaylarda onlarca araca zarar verilirken; bazı ev ve işyerleri de ateşe verildi. Polisin sabaha kadar güvenlik önlemi aldığı mahalledeki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.

Kayseri'de gece yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Kayseri'de gece yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Kayseri'de gece yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Kayseri'de gece yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Kayseri'de gece yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'deki olaylara yayın yasağı
Kayseri'deki olaylara yayın yasağı
Mahmut Arıkan: 'Ülkemizde sığınmacı-mülteci sorunu Ensar-Muhacir ilişkisinin çok ötesine geçmiştir'
Mahmut Arıkan: 'Ülkemizde sığınmacı-mülteci sorunu Ensar-Muhacir ilişkisinin çok ötesine geçmiştir'
Kayseri'de gece yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Kayseri'de gece yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Bakanlık'tan Danişmentgazi'deki olaya ilişkin açıklama: 'Mağdur çocuk ve ailesi devlet korumasına alındı'
Bakanlık’tan Danişmentgazi’deki olaya ilişkin açıklama: “Mağdur çocuk ve ailesi devlet korumasına alındı”
Danışmentgazi Olayından sonra ortalık savaş alanına döndü
Danışmentgazi Olayından sonra ortalık savaş alanına döndü
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Milletvekili Baki Ersoy ve Aşkın Genç mahalleliyi dinledi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Milletvekili Baki Ersoy ve Aşkın Genç mahalleliyi dinledi