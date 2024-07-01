Melikgazi Belediyesi'nden ev veya işyeri sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat

Melikgazi Belediyesi; 27 adet daire ve 2 adet iş yeri için yüzde 25 peşinat ve 36 ay vade farksız taksit imkanı ile ihale gerçekleştirecek.

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan Kazım Karabekir, Anbar Mahallesi’nde 27 adet daire ve Battalgazi Mahallesi’nde 2 adet iş yeri için 17 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00’te Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda açık teklif usulüyle ihale düzenleyecek.

İhale detaylarına ilişkin açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi; "Melikgazi Belediyesi olarak siz değerli hemşehrilerimize birçok projeyi kazandırıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm de Melikgazi Belediyesi’nin en kuvvetli olduğu, en başarılı projelerin uygulandığı yerlerden birisi. 6 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz ve bu kapsamda ürettiğimiz dairelerin bir kısmını da siz değerli hemşehrilerimize sunuyoruz, satıyoruz. 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü 27 adet daire ve 2 adet dükkandan oluşan bir ihale ile yine sizlerin karşısındayız. Eğer daire sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz varsa bu fırsatı kesinlikle kaçırmasınlar. Faizsiz, 36 ay eşit taksit ödemeli, artış olmadan, yüzde 25 peşinatla daire sahibi olmak isteyen kardeşlerimizi bu ihaleye bekliyoruz. Finans açısından çok kolay, çok rahat alınabilecek çok güzel dairelerimiz. Dolayısıyla Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerimizde sizlerin beğenisine sunacağımız dairelerin ve Battalgazi Mahallesinde bulunan iş yerlerinin ihalesine hepinizi bekliyoruz.”

Yatırımcılar için büyük bir fırsat sunduklarını belirten Başkan Palancıoğlu; ihale detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşların www.melikgazi.bel.tr internet adresini ziyaret ederek bilgi alabileceklerini de sözlerine ekledi.