Kayseri'de gerçeğini aratmayan nükleer tehdit tatbikatı

Kayseri’de Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yerel düzey sağlık çalışma grubu tarafından 88 personelin katılımıyla düzenlenen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı yapıldı. Ekipler senaryo gereği kimyasal maddeye maruz kalan 2’si polis 6 kişi kurtardı.

Kayseri’de Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından UMKE, 112, AFAD, Kayseri İtfaiye, Kayseri OSB İtfaiye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden 88 personelin katılımı ile KBRN Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği Kayseri OSB’de bulunan bir firmada hidrojen peroksit tankında meydana gelen sızıntının ardından patlama meydana geldi ve 4 kişi kimyasal maddeye maruz kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ve güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polis memuru da kimyasal maddeye maruz kalarak baygınlık geçirdi. Fabrikadakilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, 112, AFAD, Kayseri İtfaiye, Kayseri OSB İtfaiye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 88 personelin sevk edildiği bölgede polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kimyasal maddeye maruz kalan kişilerin yakınlarını sakinleştirirken, ilk olarak sıcak, ılık ve soğuk alanların tespiti için A tipi korumalı elbiseli 4 AFAD personeli sahaya girdi. Ardından alana giren Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden ekipler, Gelf anemometre ile rüzgarın yönünü ve hızını ölçerek, alana kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ajanların insan vücudundan, eşyalardan ve çevreden uzaklaştırılması için dekontaminasyon çadırı kuruldu. Kimyasal maddeye maruz kalarak fenalık geçiren 6 kişinin bulunduğu alana giren ekipler, yaralıların tahliyesini gerçekleştirdi. Senaryo gereği şahısların çadırda yıkanma işlemlerini gerçekleştiren ekipler, yaralıları ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Tatbikatta son olarak olay yeri inceleme polisleri sahada ki son çalışmayı gerçekleştirdi.

"Başarılı bir tatbikat oldu"

Tatbikat hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, “Sanayi ve endüstrinin gelişmesiyle birlikte KBRN ile ilgili risklerde artmış bulunmaktadır. Bizde bu konuyla ilgili hem dikkat çekmek hem de hazırlıklarımızı tamamlamak adına ekiplerimizle birlikte Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yerel düzey sağlık çalışma grubu olarak paydaşlarımızla beraber bir tatbikat gerçekleştirdik. Sahada son derece hazırlıklı ve uyum içerisinde başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Destek veren bütün kurumlarımıza ve tatbikata katılan 88 personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Tatbikatı, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, AFAD İl Müdürü Osman Atsız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu takip etti.