Kayseri'de Gizemli Su Kanalı: Guinness Rekorlar Kitabı'na Başvuru

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kanalın Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na "dünyanın en uzun havuzu" olarak kaydedilmesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Şahin, "Kayseri’nin çıkışında açıldığı iddia edilen 8 kilometre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki bu yapı, iki tarafının kapalı olması nedeniyle kanal vasfını kaybediyor ve bir havuz niteliği taşıyor. Bu sebeple, Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en uzun havuzu' olarak başvuruda bulunduk" dedi. Henüz kanalın ne amaçla açıldığını bilmediklerini belirten Şahin, "Şiddetli bir yağmur yağarsa taşacağı yer olmadığı için suyla dolar ve dünyanın en uzun havuzu olarak Kayseri bir rekora imza atar" ifadelerini kullandı.