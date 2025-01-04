'Zor Dönemler, Büyük Zaferlerin Habercisidir'
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı' Ödül Gecesi'nde yaptığı konuşmada, zor dönemlerin büyük zaferlerin habercisi olduğunu vurguladı.
Asmalı, "Enflasyonla mücadelede alınan sıkı para politikası kararları büyüme rakamlarımızı olumsuz etkiledi. Ancak unutmayalım ki zor dönemler, büyük zaferlerin habercisidir. Ekonomide zor günler geride kaldı. 2025 yılına dair umutlarımız ve motivasyonumuz yüksek" ifadelerini kullandı.
Geceye katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise MÜSİAD’ın toplumun her alanında elini taşın altına koyduğunu belirtti. Dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da gecede ödül alarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini dile getirdi.