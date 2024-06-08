Kayseri'de gökyüzünü şimşekler aydınlattı
Kayseri'de etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Kayseri’de etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Şehirde akşam saatlerinde fırtına, sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar meydana gelirken, fırtına nedeniyle de ağaçlar yerinden söküldü. Yağışın ardından gökyüzünde şimşek yoğunluğu yaşandı. Çakan şimşekler, Kayseri’de geceyi aydınlattı.