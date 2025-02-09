Kayseri'de Gömülü Uçak İddialarına TOMTAŞ'tan Yanıt

Uçak Gömülmesi İddiaları

Ferhat Çakır, "1950’lerde Kayseri Hava İkmal’de TOMTAŞ’ın ürettiği uçakların gömüldüğü hikayesi var. Birçok akademik araştırma yapmamıza rağmen herhangi bir uçak gömülmesine yönelik bir veriye rastlamadık. Ama gömülen bir şey vardı; Türk evladının yüksek teknoloji üretebileceğinin inancı toprağın altına gömülmüştü," dedi.

Yeniden Canlanan İnanç

Son yıllarda yapılan hamlelerle yerli firmaların ürünlerinin 50’den fazla ülkeye satıldığını vurgulayan Çakır, "Önce TUSAŞ’ın Necmettin Erbakan döneminde kurulması, daha sonra Turgut Özal döneminde F-16’nın montajına başlanması, sonrasında ise son 25 yılda yapılan hamlelerle bu memleketin evladının en yüksek teknolojiye erişebileceğine olan inanç yeniden canlandı. BAYKAR, TUSAŞ gibi büyük firmalarımızın ürünleri 50’nin üzerinde ülkeye satışa başladı. Türkiye, insansız hava araçları konusunda yüzde 70’lik pazar payına ve yüzde 85’in üzerinde yerlilik oranına erişti," dedi.

TOMTAŞ'ın Rolü

Çakır, TOMTAŞ'ın Kayseri’de bu inanç ve ruhla hareket ettiğini belirterek, "TOMTAŞ, TUSAŞ’ın yerli ve milli ürünlerinin parçalarını üretmeye, yerli ve milli jet motorlu uçağımız HÜRJET’in montajını yaparak elinden gelen desteği veriyor. Türkiye’de yeniden Sanayi Bakanlığımız önceliğinde yapılan milli teknoloji hamlesinde üzerine düşen görevi yerine getiriyor," ifadelerini kullandı.

TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekşi ise, "Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olan ve 2023 yılında yeniden hayata geçen TOMTAŞ ile; Anka Kuşu misali bu memleketin evladının ruhu gömülen yerden yeniden doğdu," dedi.