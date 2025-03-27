Kayseri'de Hacı Kılıç Camii'nde itikaf Coşkusu

Ramazan'ın son 10 gününde, Kadir Gecesi'ni aramak amacıyla itikafa giren Kayserili vatandaşlar, tarihi Hacı Kılıç Camii ve Medresesi'nde yoğun bir ibadet süreci yaşıyor.

Kayseri'de Hacı Kılıç Camii'nde itikaf Coşkusu

Yaklaşık 8 asırlık geçmişiyle dikkat çeken bu mekan, yerel halkın gece ibadetleri ve gündüz oruçlarıyla dolup taşıyor. Kocasinan ilçesindeki cami ve medrese, vatandaşların ruhsal olarak yenilenmek ve manevi atmosferi hissedebilmek için tercih ettikleri önemli bir merkez haline geldi. Bu dönemde yapılan ibadetler, toplumsal dayanışma ve manevi bağlılık açısından büyük bir önem taşıyor.

Haber Merkezi

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