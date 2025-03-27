Kayseri'de Hacı Kılıç Camii'nde itikaf Coşkusu

Yaklaşık 8 asırlık geçmişiyle dikkat çeken bu mekan, yerel halkın gece ibadetleri ve gündüz oruçlarıyla dolup taşıyor. Kocasinan ilçesindeki cami ve medrese, vatandaşların ruhsal olarak yenilenmek ve manevi atmosferi hissedebilmek için tercih ettikleri önemli bir merkez haline geldi. Bu dönemde yapılan ibadetler, toplumsal dayanışma ve manevi bağlılık açısından büyük bir önem taşıyor.