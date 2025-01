Kayseri'de hafta sonu etkinliği: At biniciliği

Kayseri'de hafta sonu etkinlik arayışına giren vatandaşlar at biniciliğine başvuruyor. Birçok etkinliğin bir arada yapıldığı çiftlikte at binme eğitimleri de veriliyor. Küçük ve yetişkin her yaşa hitap eden çiftliğe gelen vatandaşlar, eğlenceli vakit geçiriyor.

Burada konuşan Antrenör Memiş at binerken kıyafetlerin önemini vurgulayarak, "İlk önce atla aramızdaki korku mesafesini kaldırmak istiyoruz. Yani, doğrudan işe başlamıyoruz. Profesyonel anlamda bir şey yapacaksak, ilk günden binişlere başlamıyoruz. İlk olarak, atlarla tanışma ve onlara bağ kurma aşamasını izliyoruz. Daha sonrasında ise binişlere başlıyoruz. Hiç bilmeyenler için ise boş zamanlarınızı atlarla geçirmeyi, ilk önce onlarla bağ kurmayı ve onları tanımayı kesinlikle tavsiye ederim. Binişe başlamadan önce kıyafet konusu çok önemli. Giyilecek ayakkabılar, mesela tabansız olmalı. İnce taban veya topuksuz ayakkabılar tercih edilmelidir. Gerekirse binici taytı ve binici kıyafetleri öneririm. Olası risk durumlarında sağlık ekiplerimiz sürekli 7/24 hazırdır, ambulansımız da biniş esnasında hazır beklemektedir" diye konuştu.

Hafta sonlarının yoğun geçtiğini belirten Memiş, "Hafta içi ile hafta sonu arasında yoğunluk farkı var. Hafta sonu, genellikle binişler ve turlar daha yoğun oluyor. Hafta içi ise derslerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dersler, 10 veya 15 derslik eğitimlerden oluşuyor. Hafta sonu da tek turlarımız, çiftlik etkinliklerimiz ve şehir dışından gelen binicilerimize yönelik düzenlediğimiz etkinlikler daha fazla yoğunlaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çiftlikte pansiyon hizmeti alan Ömer Tosun, "At çiftliğinde atım var ve pansiyon hizmeti alıyoruz. Tesisimiz, Kayseri’nin önde gelen tesislerinden biri. Pansiyon hizmeti sunması da biz vatandaşlar için büyük bir kolaylık. Bu hobiye gönül veren insanlar için gerçekten çok memnunuz. Bunun yanında, kafeteryası ve düğün salonları da mevcut. Birçok arkadaşımızı ve dostumuzu burada ağırlayabiliyoruz. At biniciliği dışında, bu hobimizi Kayseri’de icra ediyoruz." dedi.

At binmek için fiyatlar ise şu şekilde;

Binicilik tek ders 600 TL

Arazi 1 saat 800 tl- 30 dk 500 TL.

Yetişkin ve çocuklar için ise 1 tur 60 TL.