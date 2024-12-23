Huzurevi Sakinlerine pop müzik konseri

2002 yılından bu yana yaşlı bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi, sakinlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. 102 yaşlı vatandaşa ev sahipliği yapan huzurevi, düzenlediği çeşitli etkinliklerle onların aktif yaşamlarını desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün pop müzik korosu Grup Yankı, huzurevi sakinlerine nostaljik bir müzik ziyafeti sundu. Grup Yankı, unutulmaz şarkı ve türküleri seslendirirken, huzurevi sakinleri de bu anlamlı anlarda zaman zaman şarkılara eşlik etti. Müziklerin etkisiyle, huzurevi sakinleri hem duygusal anlar yaşadı hem de gönüllerince eğlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini ileten huzurevi sakinleri, sağlanan bu değerli hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.