Kayseri’de hava şartları kenti olumsuz etkiledi 

Kayseri’de dün gece başlayan ve etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış nedeniyle kent genelinde su taşkınları ve trafik kazaları meydana geldi. o anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Kayseri’de Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan Harikalar Diyarı önü tramvay durağında meydana gelen su taşkını sonucu araçlar yolda mahsur kaldı, Kocasinan İlçesi Cırgalan Mahallesi’nde yağış sonucu trafiğe kapanan yolda çalışma başlatıldı.

Melikgazi ilçesi Mimsin ve Selçuklu Mahallerinde ise trafik kazaları meydana geldi. Mimsin Mahallesi Toki Yolu’nda meydana gelen kazada seyir halindeki bir otomobil yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Selçuklu Mahallesi’nde ise bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, aracın çarptığı direk yolun ortasına düştü, kazada can kaybının olmadığı bildirildi.

Felahiye İlçesinde ise kontrolden çıkan bir TIR makaslayarak kaza yaptı.

Talas’ta ise trafiğin kitlendiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. bir belediye otobüsünü ise su bastı.

Öte yandan Talas’ta yağmuru fırsata çeviren bir kişinin aracını yıkadığı anlar ise kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyarıda ise vatandaşlardan Kayseri genelinde etkili olacak sağanak yağışlara ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.