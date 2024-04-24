Kayseri'de hava sıcaklıkları normalin üzerine çıkacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'de kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin 10 ile 14 derece üzerinde seyredeceğini açıklandı.

Kayseri'de hava sıcaklıkları normalin üzerine çıkacak
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin 10 ile 14 derece üzerinde seyredeceğini açıklandı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor. Mevsim normallerinin 10 ila 14 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60km/sa) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması-ulaşımda aksamalar-ağaç ve ya direklerin devrilmesi-soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeleri vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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