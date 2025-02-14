Kayseri heyeti Bakan Uraloğlu ile bir araya geldi

Kayseri protokolü, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Ziyarette ulaşım sorunları ele alınarak çözüm önerileri konusunda istişareler gerçekleştirildi.

Kayseri heyeti Bakan Uraloğlu ile bir araya geldi

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi akar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. 

Ziyarette, ulaşım sorunları ele alındı ve çözüm önerileri istişare edildi.

Haber Merkezi

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