Kayseri'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi açılıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan havacılık ve uzay alanında ilk meslek lisesi olan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin inşaatı tamamlandı.

Havacılık tarihinin Kayseri’de yeniden yazılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu konuyla ilgili, “Türkiye’de ve Kayseri’mizde Türkiye Yüzyılı’na yakışır projelerimizle ses getirmeye, örnek teşkil edecek hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi, belki de bizleri en çok heyecanlandıran projemiz; Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi. Kayseri’nin en önemli değerlerinden bir tanesi olacak. Yüzyıl önce havacılık tarihinin başladığı Kayseri’de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, gençlerimize umut verecek, geleceğe hazırlayacak, onlara istihdam sağlayacak ve Kayseri’nin de sanayisine zemin hazırlayacak bir lise olacak. Dolayısıyla havacılık tarihi Türkiye’de ve Kayseri’de başladığı noktada tekrar ayaklarının üstüne kalkıyor ve havacılık tarihi yeniden başlıyor” ifadelerini kullandı.