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  • Kayseri'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Keykubat Mahallesi Şehitler Caddesi ile Yurt Caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında; A.Ç. idaresindeki 58 AEU 250 plakalı hafif ticari araç ile S.Ç. idaresindeki 38 DB 610 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 10 kişi de ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Kayseri'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Kayseri'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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