Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; tarihi eserler niteliği taşıyan malzemeleri satışa sunan şahıs yakalanırken, aramalarda toplamda 33 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık, Organize Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İ.Ç.’nin tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satışa sunacağı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; İ.Ç. Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi’nde yakalandı. Ekipler tarafından İ.Ç.’nin üzerinde yapılan arama çalışmalarında; 14 adet sikke, 15 adet obje ve 4 adet yüzük olmak üzere toplam 33 adet tarihi eser ele geçirildi.

İ.Ç. hakkında işlem başlatıldı.