Kayseri'de ilk sikkeler ne zaman basıldı?

Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, Tarihçi Mustafa Cingil, Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Osman Özsoy, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Dün, Bugün, Yarın’ programında Kültepe’deki son gelişmeleri konuştu.

Kayseri’de basılmış olan ilk sikkelerin Kapadokya dönemindeki 5’nci Ariarathes döneminden kalma olduğunu söyleyen Tarihçi Halit Erkiletlioğlu, “4’ncü Ariarathes döneminde Kayseri, Kapadokya Krallığı’nın başkentidir. O dönemlerde Ariarathe isimli bir şehrin kurulduğu söylenirken günümüzde ise Pınarbaşı’nın olduğu tahmin edilmektedir. Daha sonrasında krallık o bölgeden Beştepeler’e göç ediyor. M.Ö. 163 ile M.Ö. 131 yılları arasında Kayseri’de ilk sikkeler basılmakla birlikte Kayseri’nin ilk darphanesi de o dönem yapılmıştır” dedi.

Tarihçi Erkiletlioğlu, Kapadokya Krallığı’nın Kayseri’deki ilk sikkeleri basmasının ardından M.S. 17 yılında Roma döneminde Kral Tiberius’un zamanında da sikkelerin basıldığını ifade etmesinin yanı sıra “İlk basılan sikkelerin örneği gümüştür ve dönemin ilk darphaneleri İskenderiye, Kayseri ve Antakya’dadır. Kayseri’deki antik darphanenin yeri maalesef ki belli değildir. Kapadokya Krallığı’nın ardından Roma İmparatorluğu’nda da bu darphanelerde sikkeler basıldı, Kayseri dönemin önemli şehri olması sebebiyle de İmparator şehri olarak Senato şehirlerinden ayrı bir sınıfta tutulmuştur. Kayser, aslen Romalı bir soylu ailenin soy adıdır. Kayser ismi, asilzade anlamı da taşır” diye konuştu.