Rey Manaj Sivasspor'a veda etti

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti.

Rey Manaj Sivasspor'a veda etti
Kayseri GündemEditör

Sivasspor’un golcü futbolcusu Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti.

Birçok takımdan teklif alan Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Kayserispor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Golcü oyuncu sosyal medya hesabından Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

Manaj, “Seni seviyorum Sivas, her zaman kalbimde olacaksın, her şey için teşekkür ederim” notunu ekledi.

Manaj’ın paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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