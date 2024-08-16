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Kayseri'de iş yerinden 1 milyon TL'lik hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri'de polis ekipleri, iş yerinden yapılan 1 milyon TL'lik hırsızlık olayını aydınlattı. Olayı gerçekleştiren ve 6'sı hırsızlık olmak üzere toplamda 13 adet suç kaydı bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de iş yerinden 1 milyon TL'lik hırsızlık olayı aydınlatıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri, iş yerinden yapılan 1 milyon TL’lik hırsızlık olayını aydınlattı. Olayı gerçekleştiren ve 6’sı hırsızlık olmak üzere toplamda 13 adet suç kaydı bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde bakır kablo, elektrik kablosu ve kapı gibi malzemelerin çalınması olayına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 6’sı ‘hırsızlık’ olmak üzere toplam 13 adet suç kaydı bulunan i.D. (53) yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen suça konu malzemelerde eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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