Kayseri'de kaçakçılara göz açtırılmıyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 23 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; 23 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 17-24 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 55 adet şarjlı elektronik el aleti, 153 adet elektronik sigara, 78 adet elektronik sigara likiti, 4 bin dal doldurulmuş makaron, 760 paket kaçak sigara, 240 adet kaçak puro, 800 adet sökülmüş TAPDK Bandrolü ve 469 bin 600 TL sahte para ele geçirildi. Toplam 8 olay kapsamında 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken bu şahıslardan adli makamlara sevk edilen 4’ü tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir
şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.