Kayseri'de kaçakçılığa geçit yok: 15 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 69 bin 800 dal makaron ele geçirildi.

Kayseri'de kaçakçılığa geçit yok: 15 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 15 şüpheli gözaltına alınırken, 69 bin 800 dal makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Ekim tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamımda çalışmalar gerçekleştirildi. 11 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 15 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 69 bin 800 dal makaron, 750 adet TAPDK bandrolü, bin 866 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Ayrıca, aranan şahıslar kapsamında da 17 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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