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  • Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 26 bin dal makaron ele geçirildi

Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 26 bin dal makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 26 bin dal makaron ele geçirildi.

Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 26 bin dal makaron ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 26 bin dal makaron ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bünyan ilçesinde bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli T.A. (45) isimli şahıs gözaltına alınırken, evde arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tüfek ve 18 adet fişeği, 1 adet sigara dolum makinesi, 26 bin dal makaron ve 28 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

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