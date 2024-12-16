Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 5 Kişiye Yasal İşlem
Kayseri'de polis ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 1 haftalık operasyonlar sonucunda, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında, sol terör örgütlerine yönelik soruşturmalar neticesinde 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı. Toplamda 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılan operasyon, terör örgütlerinin faaliyetlerini engelleme konusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu operasyon, terörle mücadelede elde edilen başarıların bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.