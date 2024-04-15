Kayseri'de kaçakçılık yapan 7 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçakçılık yaptığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Kayseri'de kaçakçılık yapan 7 şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçakçılık yaptığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 07-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron, 3 adet tarihi eser niteliğinde tüfek, 1 adet tarihi eser niteliğinde toplu tabanca, 1 adet haç motifli anahtar, 3 adet üzerinde insan resimleri bulunan tablo, 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet kama, 4 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan 7 şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Merkezi
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